Rina Emilda Datangi KPK Demi Novel Baswedan, Dia Merasa Bangga

jpnn.com, JAKARTA - Istri Novel Baswedan, Rina Emilda muncul di Gedung KPK lama, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (30/9).

Rina Emilda sengaja datang ke gedung itu untuk menghadiri acara perpisahan 57 eks pegawai KPK yang dipecat gegara dianggap tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pada kesempatan itu, Rina mengungkapkan rasa bangganya terhadap Novel Baswedan, suaminya itu.

"Saya menjemput dengan bangga karena tidak ada kode etik yang dilanggar," kata Rina Emilda di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta Selatan.

Perempuan berhijab itu menyatakan bukan hanya menjemput suaminya Novel Baswedan untuk terakhir kali bekerja di KPK.

Namun, Rina menyatakan sebagai istri akan terus mendampingi suaminya tersebut.

Sejak Novel menjadi polisi dahulu hingga dipecat sebagai pegawai KPK per hari ini, Rina setia mendampingi Novel Baswedan.

Di samping itu, Rina juga melihat tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alat yang dipakai untuk menyingkirkan Novel dan teman-temannya.