Rizky Faidan Bawa Bali United Juara Nuspay IFeLeague 1 2022

jpnn.com, JAKARTA - Bali United akhirnya memastikan diri menjuarai Nusapay IFeLeague 1 2022 setelah mengalahkan wakil Persis Solo dengan skor 2-0 dalam laga final di Hallf, Jakarta, Minggu (27/11) malam.

Bali United yang mengandalkan player Rizky Faidan mampu memenangi laga final dengan sistem Best of three itu.

Dalam partai pertama, Faidan mampu mengalahkan wakil Persis Solo, Puspamba Ibrahim lewat adu penalti dengan skor 3-0. Pasalnya dalam waktu normal sampai tambahan waktu, kedudukan imbang 2-2.

Pada partai kedua, kedudukan juga sama kuat 3-3. Namun, dalam tambahan waktu, kali ini Bali United bisa menunjukkan kemampuan yang lebih baik terutama dari sisi mental. Karena itu, gelar juara pun didapatkan oleh Rizky Faidan dengan kemenangan 2-0.

Dengan kemenangan tersebut, Rizky Faidan berhak atas hadiah Rp 100 juta, kemudian Puspamba meraup Rp 75 juta.

Perwakilan dari tim Dewa United duduk di posisi ketiga berhak atas hadiah Rp 50 juta.

Baca Juga: Bali United Ditantang untuk Menjajal Kekuatan Klub Asal Georgia

Sementara itu, untuk MVP disapu juga oleh Rizky Faidan dengan hasil juara itu.

Pemain asal Bandung itu mengakui, pencapaian ini sejatinya memang berat didapatkan. Faidan menilai, Puspamba Ibrahim di partai final menunjukkan permainan yang apik.