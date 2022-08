Road to New York, Indonesia Investment Forum Berlanjut, Ini Sasarannya

jpnn.com, JAKARTA - Program Road to New York, Indonesia Investment Forum by Sectors Series masih terus digulirkan. Christovita Wiloto, Chairman Indonesia Investment Forum mengatakan Indonesia menargetkan investasi pada 2023 sebesar Rp 1.900 triliun. "Target tersebut naik lebih dari 50 persen dari target pada 2022, sebesar Rp 1.200 triliun," kata Christovita dalam keterangannya, Senin (8/8). Baca Juga: Incar Investor Global, Indonesia Investment Forum Kembali Gelar Seminar Christov-sapaannya, menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang investasi yang besar karena memiliki sejumlah kelebihan, seperti memiliki 17.504 pulau, populasi lebih dari 270 juta orang. "Ini menjadikannya negara terpadat keempat di dunia," tutur Christov. Selain itu, Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-10 di dunia dalam hal paritas daya beli. Kemudian, memiliki presentasi populasi 'anak muda' terbesar di dunia. Baca Juga: Road to New York, Indonesia Investment Forum Segera Digelar, Catat Tanggalnya "Ekonomi Indonesia, salah satu yang tumbuh terpesat di dunia. Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045," tuturnya. Menurut dia, Jakarta saat ini memiliki lebih dari 200 pusat perbelanjaan besar. Ini menjadikan Jakarta sebagai pusat perbelanjaan terbanyak di dunia.

