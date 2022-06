Road to New York, Indonesia Investment Forum Segera Digelar, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Investment Forum By Sector Series siap digelar dalam waktu dekat. Forum ini rutin diadakan di Singapura, Hong Kong, New York, dan banyak pusat investasi global lainnya di dunia sejak 2013. Berbagai peluang investasi di Indonesia akan dibahas dalam forum ini. Selain itu, ada dialog antara pelaku bisnis Indonesia dengan Investor Global. Christovita Wiloto, Founder dan Chairman Indonesia Investment Forum mengatakan pada Juli dan Agustus 2022, akan diadakan tiga webinar gratis. Baca Juga: Kemenpar-BKPM Promosikan Indonesia di Investment Forum Malaysia "Pada September, Oktober, dan November 2022, kami akan mengadakan konferensi langsung di NYC," kata Christovita dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6). Free webinar road to New York, Indonesia Investment Forum pada 6 dan 20 Juli, mengangkat topik 'Investasi di Infrastruktur Indonesia bagian 1 dan 2'. Pembicara pada webinar itu, yaitu Mychal Jefferson (Chairman Hamershlag Private), Destiawan Soewardjono (President Director Waskita Karya), Hendra Purnama (Direktur Investasi Dayamitra Telekomunikasi), Christovita Wiloto (Founder & Chairman Indonesia Investment Forum). Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Menyokong Kesejahteraan Masyarakat Sulsel "Sebagai moderator dalam webinar itu ialah Aline Wiratmaja," tutur Christovita Wiloto. Adapun waktu penyelenggaraan serempak di seluruh dunia pada Senin (6/7). Di New York pukul 9-11 am, Jakarta pukul 8-10 pm, Tokyo dan Seoul: 10-12 pm, London : 2-4 pm, Paris: 3-5 pm.

