Robert Lewandowski Ukir Rekor Fantastis di Pekan Pertama Bundesliga

jpnn.com, MUNICH - Robert Lewandowski memecahkan rekor mencetak gol dalam laga pekan pembuka Bundesliga untuk lima tahun beruntun, saat timnya Bayern Muenchen ditahan imbang Hertha Berlin 2-2 di Stadion Allianz Arena Sabtu (17/8) dini hari WIB.

Lewandowski hanya butuh waktu 24 menit untuk mencetak gol pertama Bundesliga 2019/20 saat dia mebawa Bayern unggul atas Hertha.

Laman resmi Bayern melansir, gol itu membuat Lewandowski melampaui legenda Bayer Leverkusen Steffan Kiessling dan mantan penyerang Schalke Klaas-Jan Huntelaar selaku pemegang rekor sebelumnya dengan mencetak gol di pekan pembuka untuk empat musim beruntun.

Robert Lewandowski has scored in Bayern's Bundesliga opener 5 years in a row.