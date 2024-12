Rockaroma Festival 2024 Segera Digelar, Real Friends Hingga SID Siap Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik tahunan, Rockaroma Festival 2024 segera digelar di kawasan Gambir Expo, Jakarta pada 21 Desember 2024.

Lewat semangat loud and free, Rockaroma Festival tahun ini mengajak para pencinta musik untuk bebas berekspresi sambil menikmati aksi panggung band-band favorit.

Setelah sukses membawa dua nama internasional, MXPX (USA) dan Yours Truly (Australia) tahun lalu, Rockaroma Festival 2024 kini band pop punk asal Amerika Serikat yang tengah naik daun, Real Friends.

"Ini merupakan penampilan pertama Real Friends di Indonesia," kata Boy dari 86 Production, promotor Rockaroma Festival 2024, di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (13/12).

Menurutnya, Real Friends merupakan salah satu unit pop punk 2010an yang punya semangat sama dengan Rockaroma, serta memiliki ciri khas dan aksi panggung selalu seru.

"Jadi aks Real Friends di Rockaroma Festival 2024 wajib ditonton," tambahnya.

Selain mengundang Real Friends, Rockaroma Festival 2024 juga bakal dimeriahkan oleh band-band lokal papan atas seperti Superman Is Dead (SID), DeadSquad, Dongker, Stand Here Alone, dan lain-lain.

"Kami juga memberi kesempatan buat band yang masih struggle. Sebagai bentuk komitmen Rockaroma terhadap kemajuan scene musik tanah air, sejumlah band submission juga akan meramaikan Rockaroma Festival 2024," jelas Boy.