Roger Danuarta Diminta Segera Nikahi Cut Meyriska

jpnn.com, JAKARTA - Kisah asmara Roger Danuarta dengan Cut Meyriska semakin santer terdengar. Keduanya bahkan tidak canggung lagi untuk berbagi momen kebersamaan lewat akun media sosial, seperti Instagram.

Terbaru, Roger Danuarta sengaja memasang foto Cut Meyriska di akun Instagram miliknya. Tujuan aktor yang mualaf tersebut mengunggah foto kekasihnya itu dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun.

"Happy birthday Cut Meyriska may all you wishes come true dan may Allah always be with you, aminnn," ungkap Roger Danuarta di akun @rogerojey, Minggu (26/5).

"Aminnn, thank you," Cut Meyriska langsung membalasnya.

Posting-an tersebut semakin membuktikan bahwa Roger Danuarta dan Cut Meyriska kini sudah mulai go public. Hal itu spontan menuai komentar dari netizen maupun fan.

Banyak penggemar yang setuju dengan hubungan asmara Roger Danuarta dan Cut Meyriska. Bahkan tidak sedikit juga yang mendoakan agar keduanya lekas menikah.

"Saya doakan kalian langgeng sampe ke pernikahan amin. Kalian berdua cocok banget," puji @melia_youngshin.