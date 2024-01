Roman Kenalkan Puluhan Koleksi Ubin Granit Nuansa Batu Marmer

jpnn.com, JAKARTA - RomanGranit Grande merilis 37 koleksi baru dengan 50 motif dalam acara bertajuk Meet & Grande 'Now and Beyond' di Grand Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta, pada 11-12 Januari 2024.

Koleksi-koleksi ini tersaji dalam format ukuran besar berdimensi 80x80 cm, 100x100 cm, dan 120x60 cm yang bertampilan mewah.

Peluncuran koleksi baru ini semakin memperkuat posisi Roman sebagai pemimpin industri ubin granit dan keramik premium.

Sales General Manager PT Satya Langgeng Sentosa (Roman) Budiyani Sudartha mengatakan, sebagai produsen ubin granit dan keramik yang menyasar kelas atas, Roman melihat tren permintaan ubin granit dari waktu ke waktu yang semakin lama semakin besar ukurannya.

Ubin granit ukuran besar dinilai dapat memberikan kesan mewah dan megah pada bangunan.

“RomanGranit Grande dengan menggunakan teknologi tercanggih dari Italia selalu mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru berukuran besar yang flat dengan permukaan baik kilap sempurna maupun matte,” ujar Budiyani.

Peluncuran koleksi-koleksi baru RomanGranit Grande adalah bentuk komitmen Roman untuk terus memberikan inovasi terbaik dalam dunia material building.

RomanGranit Grande bukan sekadar ubin granit, tapi karya seni yang memadukan keindahan alam dengan teknologi modern.