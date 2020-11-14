JPNN.com

JPNN.com Entertainment Gosip Roy Suryo Ungkap Fakta Baru soal Video Syur Mirip Gisel, Mengejutkan

Roy Suryo Ungkap Fakta Baru soal Video Syur Mirip Gisel, Mengejutkan

Sabtu, 14 November 2020 – 19:21 WIB
Roy Suryo Ungkap Fakta Baru soal Video Syur Mirip Gisel, Mengejutkan - JPNN.com
Wanita pemeran dalam video syur 19 detik mirip Gisel. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengungkap fakta baru terkait video syur mirip Gisella Anastasia alias Gisel.

Dia mengatakan bahwa video berdurasi 19 detik itu merupakan asli atau bukan hasil rekayasa digital.

Hal itu diungkap Roy Suryp dalam cuitan di akunnya di Twitter, @KRMTRoySuryo2, Sabtu (14/11).

Baca Juga:

"Tweeps, Meski "Video 19 dtk mirip Artis GA" yang beredar ini adalah hasil Re-Take. Namun ini tetap video ASLI & Bukan Rekayasa,” tulis Roy Suryo.

Baca Juga:

Roy Suryo bahkan menunjukkan bukti bahwa video tersebut bukan editan atau tempelan.

“Karena di Detik ke 8 & 14 terdapat FLARE Lampu, Tanda BUKAN Fake Video / Tempelan,” lanjut Roy Suryo.

TAGS   Roy Suryo Gisel Gisella Anastasia video syur mirip gisel video syur 19 detik

BERITA TERKAIT

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
jlo