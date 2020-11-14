Roy Suryo Ungkap Fakta Baru soal Video Syur Mirip Gisel, Mengejutkan
jpnn.com, JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengungkap fakta baru terkait video syur mirip Gisella Anastasia alias Gisel.
Dia mengatakan bahwa video berdurasi 19 detik itu merupakan asli atau bukan hasil rekayasa digital.
Hal itu diungkap Roy Suryp dalam cuitan di akunnya di Twitter, @KRMTRoySuryo2, Sabtu (14/11).
"Tweeps, Meski "Video 19 dtk mirip Artis GA" yang beredar ini adalah hasil Re-Take. Namun ini tetap video ASLI & Bukan Rekayasa,” tulis Roy Suryo.
Tweeps,
Meski "Video 19dtk mirip Artis GA" yg beredar ini adalah hasil Re-Take, namun ini tetap Video ASLI & Bukan Rekayasa, karena di Detik ke 8 & 14 terdapat FLARE Lampu, Tanda BUKAN Fake Video / Tempelan.
Catatan: Video ini sengaja diCROP / sensor sesuai UU Pornografi No 44/08 https://t.co/wWeKPi113v pic.twitter.com/EvE3DpOetZ — KRMT Roy Suryo (@KRMTRoySuryo2) November 11, 2020
Roy Suryo bahkan menunjukkan bukti bahwa video tersebut bukan editan atau tempelan.
“Karena di Detik ke 8 & 14 terdapat FLARE Lampu, Tanda BUKAN Fake Video / Tempelan,” lanjut Roy Suryo.
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