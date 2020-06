Ruhut Sitompul: PDI Perjuangan Yes, Kadrun oh No

jpnn.com, JAKARTA - Ruhut Sitompul terus menyemangati kader PDI Perjuangan yang tengah menempuh jalur hukum atas pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih oleh oknum massa saat unjuk rasa menolak Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) beberapa hari lalu.

Hal ini diperlihatkan Ruhut melalui cuitannya di Twitter pada Sabtu pagi (27/6).

"PDI Perjuangan Yes, Kadrun Oh No no no. MERDEKA," cuit @ruhutsitompul.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan ini juga meminta kepada aparat penegak hukum segera memproses pembakar bendera partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

"Jangan kadrun-kadrun ini dibiarkan semakin seenaknya melanggar hukum. Tolong aparat penegak hukum memberi pelajaran yang setimpal. Indonesia Negara Hukum dan Kami Kader-kader PDI Perjuangan tidak gentar MERDEKA," tulis Ruhut.

Diketahui, insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi demonstrasi menolak RUU HIP di depan Gedung DPR pada Rabu (24/6) lalu, memicu gelombang protes dari kader partai pemenang Pemilu 2014-2019 itu.

Dorongan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas pembakaran bendera itu tidak hanya dilakukan pengurus DPP, tetapi juga DPC-DPC PDI Perjuangan di berbagai daerah. Antara lain di Kabupaten Magelang, DKI Jakarta, NTT dan wilayab lain.(fat/jpnn)



