Rusuh, Lempar-lemparan, Penonton Masuk Lapangan Mengejar Dimitri Payet

jpnn.com, NICE - Laga pekan ketiga Ligue 1 Prancis antara tuan rumah Nice versus Marseille di Allianz Riviera, Senin (23/8) dini hari WIB, terpaksa dihentikan.

Insiden terjadi sekitar menit ke-72, di saat tim tamu akan melakukan tendangan pojok.

Suporter tuan rumah menyerbu masuk lapangan dan memburu pemain Marseille Dimitri Payet.

Masalah berawal dari lemparan kembang api dari arah tribune, yang kemudian dilemparkan balik oleh Payet.

