Rutin Berolahraga, Makan Sehat dan Patuh Protokol Kesehatan, Pevita Pearce Kaget Positif Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Pevita Pearce sudah lima hari menjalani perawatan isolasi di rumah sakit setelah dinyatakan positif Covid-19.

Informasi itu diumumkan langsung oleh Pevita lewat unggahan Instagram miliknya, Jumat (18/12).

Mantan kekasih Ariel Noah ini membagikan foto kondisi terkininya di rumah sakit dengan wajah yang pucat.

Pevita mengaku kaget mendapati dirinya terpapar virus corona, sebab selama ini dirinya termasuk orang yang sangat disiplin dengan protokol kesehatan (prokes).

“Day 5 with the Vid. For someone who eat healthy meals, take vitamins, regularly work out, and followed all the protocols. I was very surprised to have gotten it. (Hari kelima dengan Covid, untuk seseorang yang makan makann sehat, minum vitamin, rutin berolahraga dan mengikuti semua protokol kesehatan, aku sangat kaget terinfeksi virus ini),” tulis Pevita.

Pemain film 5 Cm ini berharap apa yang terjadi padanya menjadi pengingat bagi semuanya bahwa virus corona tetap bisa menyerang orang yang sehat sekalipun.

Karena itu dia meminta suapaya masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan.

“Jadi tolong, tolong, gunakan masker saat di area publik atau bertemu seseorang. Jangan lupa gunakan handsanitizer, jaga jarak, jaga kesehatan dan yang terpenting tetaplah selalu bahagia,” seru Pevita.(chi/jpnn)



