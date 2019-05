Saat Trofi Piala Sudirman Dibawa Masuk, Semua Terdiam, Termasuk Indonesia

jpnn.com, NANNING - Piala Sudirman 2019 resmi dibuka oleh Presiden Badminton World Federation, Poul Erik Hoyer di Nanning International Convention Center, Nanning, Tiongkok, Jumat (17/5) malam.

Mengangkat tema Kindle the Passion in Nanning and Live Your Badminton Dream, acara welcome party dibuka dengan defile atlet dari tiap negara peserta. Tim Indonesia diwakili oleh Hendra Setiawan yang merupakan kapten tim dan Greysia Polii.

Parade defile tim Piala Sudirman 2019. Indonesia diwakili kapten Hendra Setiawan dan Greysia Polii. #SudirmanCup2019 pic.twitter.com/MNsBoB8Z46 — BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) May 17, 2019

Saat Hendra dan Greysia berjalan menuju panggung dan melewati tim, para pemain Indonesia langsung bersorak dan menyemangati kedua pemain senior tersebut.

Setelah defile usai, tiba saat Piala Sudirman dibawa memasuki tempat acara. Pada saat ini semua tamu undangan terdiam dan memandang piala yang berasal dari Indonesia tersebut. Begitu pula tim Indonesia yang telah 30 tahun mendambakan lambang supremasi bergengsi tersebut kembali ke Tanah Air.

(Buka saja: Daftar Juara Piala Sudirman)

"Kami tahu, Piala Sudirman sudah lama tidak ke Indonesia, jadi ada kerinduan lebih, bukan cuma saya. Kalau saya ya pasti karena saya pernah merasakan bagaimana merebut Piala Sudirman. Tapi juga atlet, dan masyarakat pencinta bulu tangkis," ujar Manajer Tim Piala Sudirman 2019, Susy Susanti seperti dikutip dari Badminton Indonesia.