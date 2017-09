Sahrul Gunawan Kelihatan Sedih Banget Nih, Kenapa Ya?

jpnn.com - Sahrul Gunawan mengunggah foto yang membuat penggemar juga follower akun Instagramnya penasaran. Baru-baru ini, Sahrul mengunggah foto dirinya dengan filter hitam putih.

Dalam foto tersebut terlihat tengah duduk termenung. Wajahnya mengekspresikan kesedihan.

Keterangan yang dia tuliskan, dinilai netizen sebagai ungkapan bahwa dirinya tengah galau.

“No one knows what im thinking now…. #thisismylife #onlyme #forthebestofmine,” tulis Sahrul dalam kolom caption.

Tak ayal, banyak netizen menanyakan apa yang terjadi.

“Aa Sahrul knp sdih bngt???….serahkn smua pd Allah,smgat ya,” kata akun waryantiika.

