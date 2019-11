Saingi Spotify, Youtube Music Hadir di Indonesia, Intip Penawarannya

jpnn.com, JAKARTA - Menyadari pertumbuhan musik streaming kian pesat, Youtube Music hadir di Indonesia sebagai aplikasi baru, serta layanan download offline di Youtube Premium.

"Jika kita melihat industri musik Indonesia sekitar 46 persen dari 41 juta dolar AS datang dari streaming, sehingga streaming sangat penting bagi industri musik Indonesia," ujar Head of Music Content Partnerships (South East Asia, AU/NZ) Youtube and Youtube Go, Ruuben Van Den Heuvel, dalam video conference di Kantor Google Indonesia, Jakarta.

Bagi Ruuben, Youtube menjadi bagian penting dari kultur Indonesia. "Kami berharap, dengan peluncuran Youtube Music dan Youtube Premium kami dapat berkontribusi kepada industri musik. Tujuan kami menjadi nomor satu penyumbang pendapatan."

Dalam menghadirkan Youtube Music di Indonesia, Ruuben mengatakan, telah menggandeng semua pihak dalam industri musik tanah air, termasuk perusahaan rekaman baik global maupun lokal, seperti Warner, Aquarius, Musika dan Trinity.

Youtube juga telah bekerja sama dengan Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (Apmindo) untuk terlibat dalam hal hak cipta.

Youtube Music bisa dinikmati secara gratis yang didukung iklan, namun Google memberi opsi langganan berbayar Youtube Music Premium yang memungkinkan pengguna memutar lagu dan video di latar belakang, sehingga tetap bisa mendengarkan musik sambil memakai aplikasi lain.

Youtube Music Premium juga menawarkan fitur download offline, dan pengalaman mendengar musik tanpa iklan. Syaratnya harus berlangganan dengan tarif Rp 49.000 per bulan.

Selain itu, Youtube juga menghadirkan Youtube Premium ke Indonesia. Youtube Premium tersedia dengan harga mulai dari Rp 59.000 per bulan.