Sajikan 9 Konser Spektakuler, Love Festival Digelar Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - Konser Love Festival Vol 3 digelar malam ini (8/2) di Jakarta Convention Center. Keistimewaan dari dua edisi sebelumnya, festival kali ini menampilkan 9 grup musik dengan konsep berbeda.

"Value festival kali ini adalah ada sembilan konser dengan cerita dan konsep berbeda dalam satu malam. Jadi bakal berkesan bagi penonton juga performer," kata Dino Hamid, Direktur Berlian Entertainment selaku promotor saat jumpa pers di Grand Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

Sembilan penampilan grup musik lintas genre bakal hadir memeriahkan Love Festival Vol 3. Masing-masing penampil punya tema dan pertunjukan khusus untuk menghibur penonton.

Para pengisi acara Love Festival Vol 3 yakni aksi Sammy Simorangkir dan Badai yang bakal berkolaborasi dengan band lama mereka yakni Kerispatih. Grup Maliq & D Essentials dengan tema Road To 17 Years Anniversary. Penampilan semua personil GIGI dari formasi awal dalam pertunjukan GIGI All Stars.

Selain itu, ada juga Project Pop lewat konsep '5 Bodies 6 Souls' yang akan mempersembahkan lagu-lagu bercerita tentang suka duka persahabatan mereka. Sementara Padi Reborn akan mengekspresikan musik serta visual yang menarik dan interaktif dalam tema Love And Harmony.

Band Yovie & Nuno Love juga menjadi bagianpenting Love Festival Vol 3. Pemilik hit Menjaga Hati itu bakal tampil dengan All Formations menampilkan para musisi yang dulu merupakan personil Yovie & Nuno, sekaligus memperkenalkan personil baru yang akan mengisi posisi Yovie Widianto.

Grup musik Nidji membawa konsep Hello x Goodbye untuk Love Festival Vol 3. Acara ini menjadi penampilan perpisahan untuk Giring, sekaligus perkenalan pertama untuk vokalis baru Nidji.

Dua penampilan lain yang nantinya memeriahkan festival tersebut adalah Element Reunion dan Pure Saturday sebagai pelopor band indiepop di tanah air. Pure Saturday akan kembali sepanggung untuk pertama kalinya bersama Suar Nasution dalam tema After All These Years.