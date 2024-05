Sajikan Tayangan Budaya, Indonesiana.TV Sabet Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Kanal Indonesiana.TV milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil meraih penghargaan CNN Indonesia Award.

Anugerah itu diberikan atas konsistensi Indonesiana.TV dalam menyajikan tayangan edukasi berbasis kearifan lokal untuk mengenalkan serta menyebarluaskan kekayaan maupun keragaman budaya Indonesia.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diraih oleh Indonesiana.TV untuk kategori Best Digital Innovation for Education and Culture, Senin, 13 Mei, di Bali.

Hilmar berharap tayangan Indonesiana.TV ke depan makin memberikan pengaruh besar sebagai tontonan bermutu yang menambahkan wawasan keindonesiaan.

"Capaian ini tentu menjadi modal penting bagi kita semua dalam memajukan kebudayaan Tanah Air yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Kami berharap bisa terus konsisten dalam menyiarkan kekayaan budaya Nusantara melalui tontonan yang edukatif dan inspiratif," ujar Hilmar.

Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra mengungkapkan, penghargaan yang diterima Indonesiana.TV justru menjadi pemicu motivasi untuk memberikan kreasi produksi tayangan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Indonesia.

"Menjadi tantangan besar bagi kami agar tetap dapat mempertahankan ciri nilai-nilai Indonesiana.TV yang mengedukasi, inspiratif, dan membangun kecintaan masyarakat indonesia, khususnya generasi muda, terhadap kebesaran budaya kita," ujar Mahendra.

Kepala Balai Media Kebudayaan (BMK) Retno Raswaty menuturkan kanal Indonesiana.TV disusun atau dirancang sejak 2021 untuk mewujudkan akses publik yang luas, merata, dan berkeadilan di bidang konten kebudayaan digital. Selain itu, papar Retno, tujuannya adalah mengedepankan peran kebudayaan dalam meningkatkan hubungan antar-daerah dan antar-bangsa.