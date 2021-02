Saling Ejek di Medsos yang Berujung Maut

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap empat pelaku tawuran yang menewaskan remaja berinisial R (16) di Jalan KH Mansyur, Tambora, Jakarta Barat pada 31 Januari 2021 lalu.

Keempat pelaku tersebut berinisial AN (19), AT (17), DH (17) dan AM (20).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo mengatakan, tawuran antargeng motor itu bermula saat kedua geng, yakni Geng Motor Balok dan Geng Motor Pesisir 301 saling ejek di media sosial.

"Diawali dengan saling menantang di media sosial yaitu antara geng balok yang berada di Tambora dan geng Pesisir 301 yang ada di Jakarta Utara," kata Ady dalam keterangannya, Rabu (3/2).

Usai saling ejek, kedua geng sepakat untuk tawuran di Jalan KH. Mansyur, Tambora, Jakarta Barat.

Tawuran pun terjadi dengan aksi saling lempar batu dan pemukulan terhadap korban yang merupakan anggota geng balok.

"Luka pada korban di bagian punggung, kepala, dada, tangan, di tangan itu karena menangkis sambitan celurit yang dibawa geng motor wilayah Jakarta Utara," ujar Ady.

Akibatnya, R meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Tarakan.