Sam Kerr, Bintang Australia di Piala Dunia Wanita 2019 yang Punya Pacar Cewek Juga

jpnn.com, GRENOBLE - Striker Australia Sam Kerr mencetak empat gol yang mengantar Matildas (julukan timnas wanita Australia) menang atas Jamaika di matchday terakhir Grup C Piala Dunia Wanita 2019.

Dalam laga di Stade des Alpes, Grenoble, Rabu (19/6) dini hari WIB, Australia menang 4-1. Ya, semua gol tim Negeri Kanguru diborong oleh pemain bernama lengkap Samantha May Kerr itu.

Pemain berusia 25 tahun yang merumput di Chicago Red Stars (NWSL, liga Amerika Serikat) mengukir gol pada menit ke-11, 42, 69 dan 83. Sementara gol Jamaika dicetak Havana Solaun di menit ke-49.

"Saya memberi tahu dia (Kerr) setelah pertandingan bahwa saya senang melihat bagaimana dia bermain. Saya bersedia membayar untuk menontonnya," ujar pelatih Jamaika Hue Menzies seperti dikutip dari AFP.

