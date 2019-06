Cek di Sini Klasemen Sementara Grup Copa America 2019

jpnn.com, SAO PAULO - Copa America 2019 menuntaskan matchday pertama penyisihan grup. Tuan rumah Brasil dan juara bertahan Chile memetik kemenangan di laga perdana mereka.

Brasil menang 3-0 atas Bolivia, sementara Chile melibas tim undangan Jepang 4-0. Sedangakan salah satu favorit juara, Argentina, keok 0-2 dari tim kuat lainnya Kolombia.

Untuk diketahui, Copa America 2019 diikuti 12 kontestan. Sepuluh negara di Amerika Selatan dan dua tim undangan yakni Qatar (juara Piala Asia 2019) dan Jepang (runner-up Piala Asia 2019).

BACA JUGA: Chile Bikin Jepang Tak Berdaya di Laga Penyisihan Grup C Copa America 2019

Juara dan runner-up grup berhak lolos ke perempat final, ditambah dua peringlat ketiga terbaik. (adk/jpnn)

Grup A

Hasil dan Jadwal

Brasil 3-0 Bolivia

Venezuela 0-0 Peru

Rabu (19/6)

04.30 WIB Bolivia vs Peru

07.30 WIB Brasil vs Venezuela

Minggu (23/6)

02.00 WIB Bolivia vs Venezuela

02.00 WIB Peru vs Brasil

Klasemen

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Brasil 1 1 0 0 3-0 3

2. Peru 1 0 1 0 0-0 1

3. Venezuela 1 0 1 0 0-0 1

4. Bolivia 1 0 0 1 0-3 0

Grup B

Hasil dan Jadwal

Argentina 0-2 Kolombia

Paraguay 2-2 Qatar

Kamis (20/6)

04.30 WIB Kolombia vs Qatar

07.30 WIB Argentina vs Paraguay

Senin (24/6)

02.00 WIB Kolombia vs Paraguay

02.00 WIB Qatar vs Argentina

Klasemen

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Kolombia 1 1 0 0 2-0 3

2. Paraguay 1 0 1 0 2-2 1

3. Qatar 1 0 1 0 2-2 1

4. Argentina 1 0 0 1 0-2 0

Grup C

Hasil dan Jadwal

Uruguay 4-0 Ekuador

Jepang 0-4 Chile

Jumat (21/6)

06.00 WIB Uruguay vs Jepang

Sabtu (22/6)

06.00 WIB Ekuador vs Chile

Selasa (25/6)

06.00 WIB Chile vs Uruguay

06.00 WIB Ekuador vs Jepang

Klasemen

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Chile 1 1 0 0 4-0 3

2. Uruguay 1 1 0 0 4-0 3

3. Ekuador 1 0 0 1 0-4 0

4. Jepang 1 0 0 1 0-4 0