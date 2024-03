Sambut Mudik 2024, Suzuki Tawarkan Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut mudik lebaran 2024, Suzuki Indonesia memberikan penawaran menarik berupa uang muka dan cicilan ringan.

Promo berlaku sepanjang ramadan yang ditujukan bagi calon pelanggan yang melakukan pembelian S-Presso, Baleno, XL7, All New Ertiga, Grand Vitara, hingga New Carry.

Menurut Department Head of 4W Sales PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R. Murdoko mengatakan Suzuki melihat bahwa kini masyarakat mulai sibuk melakukan persiapan mudik, salah satunya mencari kendaraan impian untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.

"Jika tertarik atau ingin mengetahui lebih lengkap, calon pelanggan dapat datang langsung ke jaringan diler resmi terdekat,” tutur Randy dalam keterangannya, Selasa (19/3).

Guna membantu memudahkan pelanggan memiliki kendaraan utama saat mudik, Suzuki hadirkan program promo khusus untuk model XL7, All New Ertiga, Baleno hingga Grand Vitara.

Calon pelanggan akan mendapat Down Payment (DP) serta biaya cicilan ringan, dengan tenor yang panjang untuk pembelian model-model tersebut.

Sementara itu, New Carry bisa didapatkan dengan harga lebih efisien melalui promo yang ditawarkan, mulai dari DP dan cicilan ringan hingga promo menarik lainnya.

Memiliki jaringan diler yang telah tersebar di seluruh Indonesia, kini Suzuki memiliki jumlah outlet sebanyak 302 dan 24% didominasi oleh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).