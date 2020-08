Samsung DeX di Galaxy Note20 Series, Apa Bedanya?

jpnn.com, JAKARTA - Samsung memberi sentuhan baru di sistem DeX untuk perangkat anyarnya Galaxy Note20 series, utamanya dalam kegiatan multitasking.

Untuk pertama kalinya, melalui Galaxy Note20 Series, Samsung DeX mampu mengintegrasikan smartphone Samsung ke layar lebih besar secara nirkabel.

"Galaxy Note20 Series dirancang khusus untuk memberikan Power To Work dan Power To Play dalam mendukung berbagai produktivitas pengguna serta kebutuhannya akan menikmati hiburan terdepan dari sebuah smartphone," ujar Head of Product, IT, & Mobile Samsung Electronics Indonesia Denny Galant, di Jakarta.

Samsung DeX memberikan kemudahan lebih bagi pengguna dalam menyambungkan perangkatnya ke layar lebih besar.

Pengguna dapat menghubungkan Galaxy Note20 Series ke Samsung Smart TV ataupun Smart TV merek lain yang mendukung teknologi miracast.

"Beragam kemungkinan yang dihadirkan oleh Galaxy Note20 Series dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi pengguna karena ini menjadi pengalaman unik dalam memaksimalkan produktivitas melalui integrasi antar perangkat yang begitu seamless," tambah Denny.

Pengguna diberikan kemampuan untuk menikmati dua opsi. Pertama, pengguna bisa meneruskan tampilan pada Galaxy Note20 Series ke Smart TV yang sudah terhubung.

Pengguna dapat menjalankan multitasking dengan menonton film atau menampilkan foto-foto di Smart TV, sembari berkirim pesan atau berselancar menggunakan Galaxy Note20 Series secara simultan tanpa mengganggu tampilan pada masing-masing perangkat.