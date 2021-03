San Holo Bicara Tentang Rasa Sakit Lewat 'It Hurts'

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Belanda, San Holo baru saja merilis lagu terbaru berjudul 'It Hurts'.

Lagu ini kembali menampilkan permainan gitar khas San Holo seraya mendalami arah alternatif baru.

San Holo mengatakan lagu It Hurts ditulis tentang cinta dan dapat dikaitkan dengan banyak hal dalam hidup.

Menurutnya, ada banyak suka dan duka yang dialami dalam hidup serta waktu-waktu yang menyakitkan.

"Kadang merasa sakit lebih baik dibanding tidak merasakan apa pun. Semuanya membentuk kita untuk menjadi diri kita saat ini, yang indah maupun yang tidak," kata San Holo, Minggu (14/4).

Cowok 30 tahun itu menyebut It Hurts merupakan single kedua dari album terbarunya yang bertajuk 'bb u ok?'.

Baca Juga: Imbauan Penting Cak Sodiq untuk Para Nemofa

Album tersebut akan dirilis 21 Mei 2021 mendatang.

Menurut San Holo, lagu It Hurts sekaligus menjadi kelanjutan dari single Find Your Way (feat. Bipolar Sunshine) yang dilepas belum lama ini.