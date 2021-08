Sandiaga Beberkan Peluang Creativepreneur sebagai Upaya Bangkit saat Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pandemi yang berlangsung lebih dari 1 tahun 6 Bulan di Indonesia menimbulkan keprihatinan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meski demikian, ia melihat adanya semangat untuk bangkit dari anak muda juga para creativepreneur.

Sandiaga mengatakan, ada dua semangat yang harus terus melekat untuk bisa bertahan di tengah pandemi, yaitu inovasi dan kreativitas. Menurutnya, kedua hal ini umumnya tampak pada anak muda, termasuk para creativepreneur.

"Jadi dua semangat ini yang membuat anak-anak muda kita bisa survive di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Sebagai orang kreatif, kan creativepreneur itu ada dua kata. Pertama creativity, jadi walaupun ada pembatasan dari segi fisik dan kegiatan, tetapi imajinasi enggak pernah bisa dibatasi," kata Sandiaga dalam keterangannya, Minggu (15/8/2021).

"Yang kedua, entrepreneur, who are these entrepreneur? Mereka ini punya 3tiga orientasi dasar, inovatif, risk taking berani ambil risiko, dan selalu bergerak (proaktif). Walaupun dalam ruang digital, tidak berhenti bergerak. Mereka tidak mau menerima satu situasi tanpa ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Begitu kita gabungkan creativepreneur, boom! Then you see explosion of ideas," imbuhnya.

Sandiaga mengatakan, dirinya melihat ide-ide gila dari para creativepreneur yang justru muncul di masa pandemi. Menurutnya, para creativepreneur inilah yang menjadi pemenang sesungguhnya karena bisa bertahan di tengah pandemi.

"Kuncinya, gimana anak-anak muda yang sudah masuk ke dalam kuadran creativepreneur ini mengajak dan menjadi lokomotif agar transformasi dari mayoritas yang belum masuk ke pemikiran mindset creativepreneur ini bisa dilakukan dan dipercepat dengan terobosan-terobosan," terangnya.

Sandiaga berharap agar Pemerintah bisa memberikan fasilitasi dan insentif supaya lebih banyak lagi anak muda Indonesia yang bisa menjadi creativepreneur. Dalam kesempatan ini, ia pun membagikan kunci untuk anak muda terutama creativepreneur agar bisa selalu terbuka pada peluang dan inovasi.