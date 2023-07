Sandiaga: Keunggulan Ekonomi Kreatif Fashion & Kuliner Bisa Ciptakan Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Menparekraf Sandiaga Uno kembali menjadi moderator pada Kajian Ekonomi series 10 Road To "Muslimah Creative Day 2023" di Rumah Dinas Kemenparekraf, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan itu, Sandiaga mengungkapkan bahwa keunggulan ekonomi kreatif adalah fashion dan kuliner. Kedua sektor tersebut menyumbangkan sekitar 60 persen dengan nilai tambah ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kita yaitu kuliner dan fashion, dari sektor ini bisa menyumbangkan sekitar 60 persen nilai tambah ekonomi kreatif," kata Sandiaga dalam siaran persnya, Senin (3/7).

Dengan keunggulan Fashion dan F&B yang diciptakan, maka bisa dikolaborasikan hingga penciptaan 4,4 juta lapangan kerja akan tercapai pada 2024, bahkan produk-produk bisa go global.

"Dari situ target 4,4 juta lapangan kerja bisa dicapai pada tahun 2024. Keunggulan untuk mode fashion Indonesia goes global bisa dengan SCARF Media dan Sour Sally bisa disandingkan dengan program Indonesia Spice Up The World," kata Sandiaga.

Sandiaga menegaskan untuk terus berinovasi, jika berhenti berinovasi maka apa yang dibangun akan runtuh dan tidak bisa bertahan di era yang penuh persaingan.

Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta via daring dan menghadirkan banyak brand owner serta pelaku UMKM kreatif, yang di bulan September nanti akan menjadi bagian dari Muslimah Creative Day 2023.

Kajian Ekonomi Series ke-10 adalah event kolaborasi antara Yayasan Indonesia Setara, SCARF Media dan Kemenparekraf yang menghadirkan narasumber inspiratif seperti Temi Sumarlin CEO & Founder SCARF Media, Donny Pramono Founder & CEO Sour Sally Group, Istafiana Candarini Founder & CEO KAMI, hingga owner brand lainnya, dan dimeriahkan oleh Salsha Indradjaja.