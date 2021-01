Sandiaga Uno Optimistis Teknologi Mendorong Perubahan di Indonesia 2021

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Krearif Sandiaga Uno mengatakan perkembangan teknologi informasi yang mengalir deras saat ini berperan besar dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Ia menilai penerapan teknologi menjadi kunci dalam adaptasi new normal, termasuk pascapandemi covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Sandiaga Uno dalam webinar bertajuk How Technology Is Driving Changes In Indonesia In 2021 yang digelar Bhumi Varta Technology (BVT), Sandilogi dan Aden & Co pada Kamis (14/1/21).

Dalam kesempatan tersebut, webinar yang juga dihadiri Founder BVT Martyn Terpilowski dan Chief Executive BVT, Julian Gafar itu menjelaskan covid-19 merubah banyak hal.

"Berkat kehidupan online dan digital kita yang semakin meningkat, segala sesuatunya akan terjadi lebih cepat sekarang, dengan kebutuhan sebagai kekuatan pendorong," jelas Sandi.

"Dengan peralihan bekerja dari rumah ke aturan baru tentang bagaimana kita bertemu dan berinteraksi di ruang publik, tren teknologi akan menjadi kekuatan pendorong dalam mengelola perubahan," tambahnya.

Teknologi pun menurutnya dapat menjadi market place, terlebih diimbangi dengan inovasi demi perbaikan ekonomi pada tahun 2021.

"Teknologi akan membuat pekerjaan menjadi berkualitas,” imbuhnya.