Sang Putra Menjadi Juara di Kompetisi Panahan, Nikita Mirzani: Aku Bangga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani dibuat bangga dan kagum oleh anak keduanya, Azka Raqilla Mawardi.

Melalui akunnya di Instagram, wanita 35 tahun itu membagikan sebuah video dan tiga foto putranya yang berhasil menjuarai kompetisi panahan.

Dia mengungkapkan rasa bangganya kepada putranya itu.

"Dear Abang Azka @azkaraqillamawardi_al i couldn't be so proud of you my son, you're the winner and the champion of Tauhid archery indoor champion 2022 (Teruntuk Abang Azka, aku bangga banget sama kamu, nak. Kamu adalah pemenang dan juara dari Tauhid Archery Indoor Champion 2022)," tulis Nikita Mirzani sebagai keterangan foto di akunnya di Instagram, Senin (14/3).

"Seeing you standing strong there, its really tearing me out. (Melihat kamu berdiri kuat di sana membuatku terharu)," imbuhnya.

Pemain film Nenek Gayung itu mengatakan dirinya akan selalu ada untuk sang buah hati.

Dia, bahkan rela berkorban demi kebahagiaan buah hatinya tersebut.

Baik Azka maupun kedua anaknya yang lain.