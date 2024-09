Santri dan Pesantren Inspiratif Nasional 2024 Akan Menerima Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Penganugrahan Santri of The Year 2024 kembali digelar dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2024.

Direktur Islam Nusantara Center (INC) Dr. M. Aly Taufiq mengatakan Santri of The Year tahun 2024 akan memberikan penghargaan kepada santri dan pesantren Inspiratif Nasional dalam 13 bidang dan 2 penghargaan khusus, yaitu santri mengabdi sepanjang hayat dan pahlawan santri.

Menurut Aly Taufiq, penentuan nomine penerima penghargaan ini melalui proses panjang yang melibatkan dewan pakar dari berbagai unsur.

Penentuan nomine dilihat dari berbagai aspek, di antara integritas, konsistensi perjuangan dan kiprah di masyarakat.

Kemudian dewan pakar menentukan 3 nomine dalam setiap kategori, lalu masyarakat diminta untuk memilih.

“Dalam menetapkan siapa tokoh santri dan pesantren inspiratif penerima penghargaan, panitia melibatkan masyarakat untuk memilih dengan cara vote melalui polling (jajak pendapat) di website resmi www.santriinspirasi.com,” ujar Aly Taufiq pada Minggu (15/9).

Tahun 2024 ini, sambung dia, terdapat sekitar 1 juta lebih orang yang berpartisipasi dalam pemungutan suara dan ribuan usulan yang masuk di redaksi panitia penyelenggara.

“Partisipasi voting masyarakat terus bertambah menjelang puncak penganugrahan Santri of The Year 2024," katanya.