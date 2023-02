Satu Abad NU, Sekarang Banser Senang 'We Will Rock You'

jpnn.com, SIDOARJO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkelakar soal aksi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser pada resepsi Peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2).

Kelakar itu sebagai respons Presiden Ketujuh RI tersebut atas aksi drumben Banser memainkan nada lagu We Will Rock You.

Memang Banser tidak menembangkan lirik demi lirik lagu kondang dari Queen itu.

Namun, drumben Banser memainkan nada-nada tembang dalam lagu rock dari grup asal Inggris tersebut. Ribuan Banser menari mengiringi hentakan suara drumben tersebut.

Jokowi pun mengomentari itu. Saat menyampaikan kata sambutan, mantan wali kota Surakarta itu menyebut satu per satu badan otonom atau organisasi onderbuow NU.

Banser yang notabene di bawah Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga di-mention dalam pidato Presiden Jokowi.

“Tadi saya kagum betul drumbennya Banser,” ucap Jokowi.

Presiden yang dikenal menyukai musik rock itu menyinggung soal irama lagu yang dimainkan drumben Banser.