Saturdays Datangkan Ahli Kacamata ke Rumah Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Merek lokal independen yang mempelopori bisnis kacamata, Saturdays membuat gebrakan di masa PPKM yang mengharuskan masyarakat di rumah saja.

Demi membantu konsumen menemukan kacamata terbaik, optik Saturdays kini menawarkan program home try on (HTO) gratis di seluruh Indonesia dan virtual try on melalui aplikasi yang tersedia di iOS.

Program dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat oleh ahli kacamata atau optician yang bakal datang ke rumah konsumen.

Optician akan melakukan pengecekan kondisi mata sebelum kemudian membantu pelanggan memilih kacamata dari 100 frame modern yang tersedia.

"Pelanggan tetap menginginkan sensasi seolah berada di toko yang memungkinkan mereka untuk memegang dan mencoba kacamata kami yang stylish, nyaman, dan terjangkau, namun dalam kenyamanan dan keamanan privasi rumah mereka sendiri," kata Rama Suparta, co-founder dari Saturdays, Rabu (14/7).



Para ahli kacamata yang bertugas dipastikan sangat menjaga protokol kesehatan dengan ketat.

Seluruh optician sudah menerima vaksin, menggunakan APD saat bertugas, dan juga mensterilisasi peralatan.

"Kami mengirimkan kacamata pilihan mereka tanpa biaya tambahan," tambah Andrew Kandolha, co-founder Saturdays.