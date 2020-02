Sebaran Xpander Cross di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sejak diluncurkan November 2019 lalu, Mitsubishi Xpander Cross cukup baik menunjukkan performa penjualannya. Baru dua bulan setengah, sudah mencatatkan hampir 4.000 unit

Detailnya, Xpander Cross terjual 3.933 unit. Di mana dari November ke Desember terjual 2.121 unit dan sepanjang Januari 2020 terjual 1.812 unit.

"Hadirnya Xpander Cross yang kami harapkan bisa menambah volume penjualan sekitar 1.500-2.000 unit per bulan. Jadi ini sudah sesuai ekspektasi," kata Head of Sales and Marketing Group PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Imam Choeru Cahya, kepada wartawan.

Dari total penjualan tersebut, Jabodetabek masih jadi penyerap terbesar Xpander Cross, sekitar 39 persen

"Karena jenis mobil penumpang, apalagi karakternya masih ada MPV, maka tidak heran jika Xpander Cross lebih banyak diserap di Jabodetabek," kata Imam.

Kemudian, kontribusi area Jawa Timur sekitar 11 persen, Jawa Barat 9 persen, Jawa Tengah 5 persen dan lainnya seperti Sumatra rerata 4 persen.

Sementara itu, lanjut Imam, untuk tier kedua ada Lampung, Kalimantan dan lainnya sekitar 3 persen, serta Bali 2 persen.

Xpander Cross dibekali mesin gasoline 1.5 L MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System) DOHC 16 valve.