Sebut Cewek Seksi Ibarat Bom, Turis India Diamankan

jpnn.com, BADUNG - Terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Senin (6/11) sore sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia tengah (WITA) digegerkan ulah seorang turis India bernama Shyamsukha Aditya. Pasalnya, pria India berusia 40 tahun mengucapkan kata ‘bom’ yang memicu kepanikan.

Petugas keamanan Bandara Ngurah Rai pun langsung menggiring Shyamsukha ke posko sekuriti. Pemegang paspor bernomor Z3469635 itu lantas diinterogasi.

Sumber Radar Bali menuturkan, ada kesalahpahaman dalam kasus itu. Sebab, Shamsyukha mengucapkan kata ‘bom’ sebagai istilah bagi cewek yang seksi.

“I told my wife and friends that my other friend likes bomb (aku bilang ke istriku dan teman-teman bahwa temanku lainnya seperti bom, red),” ujar sumber Radar Bali menirukan pengakuan Shyamsukha.

Namun, tetap saja ulah Shyamsukha membuatnya bisa pulang saat itu. Pihak keamanan Bandara Ngurah Rai lantas menghubungi Konsulat India.

Selanjutnya ada kesepakatan bahwa hari ini (7/11) Shamsyukha kembali menjalani pemeriksaan oleh PPNS Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV. “Akhirnya dia dibawa oleh konsulat meninggalkan kantor Otoritas Bandara Wilayah IV,” ungkap sumber.(rb/dre/mus/mus/JPR)