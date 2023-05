Sekber Jokowi Nusantara Dukung Duet Ganjar Pranowo dan Moeldoko

jpnn.com, JAKARTA - Sekber Jokowi Nusantara, salah satu pencetus Musyawarah Rakyat (Musra), telah menentukan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Moeldoko sebagai Capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Ketua Umum Sekber Jokowi Nusantara Bayutami Sammy Amalia mengatakan pasangan Ganjar-Moeldoko ditentukan setelah mengikuti perjalanan panjang Musra di berbagai daerah.

Adapun nama Ganjar sebagai capres dan Moeldoko sebagai cawapres diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kegiatan Puncak Musra Indonesia.

Jeng Sami, sapaannya, menjelaskan bahwa konstelasi dunia saat ini salah satunya adalah format climate change secara terbuka, padahal internalnya lagi climate war fare mengakibatkan kekurangan pangan seluruh indonesia.

"Geopolitik dunia saat ini adalah who's control the world and how the world work," ujar Jeng Sami, dalam keterangannya, Rabu (17/5).

Dia mengungkapkan Soekarno pernah membuat ide genius membangun kekuatan ekonomi dengan nama Poros Indonesia yang mulai diimplementasikan oleh Presiden Jokowi.

Menurut dia, dari sekian banyak calon, pasangan Ganjar-Moeldoko yang layak meneruskan kepemimpinan Jokowi saat ini.

"Jika Indonesia menuju empat besar dunia dengan target 13 tahun ke depan menjadi negara maju, pilihan terbaik untuk melanjurkan program Presiden Jokowi adalah Ganjar Pranowo dan wakilnya dari kalangan militer, yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang sudah teruji loyalitasnya," tuturnya.