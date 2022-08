Sekjen Kwarnas Berterima Kasih kepada Menpora Amali Atas Dukungan Terhadap Pramuka

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar berterima kasih kepada Menpora Amali dan jajarannya, yang telah berkomitmen mendukung serta memperhatikan Gerakan Pramuka, yang telah melaksanakan Jambore Nasional (Jamnas) XI 2022 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta beberapa waktu lalu.

"Saya mewakili Ka Kwarnas, mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Menpora Amali sehingga pelaksanaan Jamnas XI/2022 kemarin berjalan baik, tertib dan lancar," kata Sekjen Kwarnas Bachtiar saat melakukan audiensi kepada Menpora Amali di Kantor Menpora Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

"Dengan dukungan dari Bapak Menpora, kami akan mengikuti instruksi dari Kemenpora. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Menpora."

"Sekali lagi terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Pak Menteri bisa menerima kami," ucap Bachtiar yang hadir bersama Waka Orgakum Sigit Muryono dan Waka Bina Dewasa Joko Warsito.

Sebagai informasi, Jamnas XI 2022 telah selesai dilaksanakan sejak 14 Agustus lalu, yang juga bertepatan dengan Hari Pramuka Ke-61.

Mengusung tema Ceria, Berdedikasi, dan Berprestasi, juga diisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Patriotisme, Scouts for SDG’s, Sustainability, New Energy, Up Date – Kekinian and Digital, serta Networking and Grab the Future.

Presiden Joko Widodo pun memberikan apresiasi atas pelaksanaan Jamnas 2022 ini. Jamnas ini diikuti 12 ribu peserta pramuka penggalang dari seluruh kabupaten/kota di Tanah Air dengan rentang usia 11-15 tahun dari masing-masing Kwarda dan Kwarcab seluruh Indonesia, termasuk utusan organisasi Pramuka di kawasan Asia Pasifik.

Mendengar Hal itu, Menpora Amali menyampaikan serta menghimbau agar bersama-sama berkomunikasi dengan Mensesneg Pratikno terkait hal-hal teknis yang belum terlaksana.