Sekuel Film Petualangan Sherina Akan Dibuat?

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Riri Riza akhirnya memberi komentar terkait kemungkinan pembuatan sekuel film Petualangan Sherina.

Dia mengatakan, pihaknya bersama Mira Lesmana selaku produser dari Miles Films, tidak menutup kemungkinan dengan adanya lanjutan film yang dirilis tahun 2000 tersebut.

Hal tersebut disampaikan Riri Riza saat berbincang dalam program Cabin Fever yang disiarkan Instagram Miles Films.

Dia dan Sherina Munaf sebagai bintang utama membahas kemungkinan adanya sekuel film Petualangan Sherina.

"Kalau teman-teman di sini bertanya soal Petualangan Sherina 2, saya, Mira, Miles Films sama Sherina itu sangat-sangat get along well. Kami senang banget selalu bersama-sama, mendukung, dan menemani satu sama lain," kata Riri Riza.

"Jadi gimana nih Sher?," sambungnya bertanya ke Sherina Munaf.

Baca Juga: Mira Lesmana dan Riri Riza Garap Adaptasi Film Korea

Mendapat pertanyaan tersebut, Sherina Munaf tidak menjawab secara gamblang. Dia mengaku tidak menutup kemungkinan dengan adanya Petualangan Sherina.

Hanya saja, anak Triawan Munaf itu memastikan dirinya bersama Riri Riza dan Mira Lesmana memang tengah membicarakan sebuah proyek.