Selamat, Bea Cukai Boyong 5 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memboyong lima penghargaan di ajang The Best Contact Center Indonesia 2023.

Bersaing dengan tim contact center dari 65 lembaga lainnya, Bravo Bea Cukai 1500225 menyabet lima penghargaan kategori individu, korporasi, dan teamwork.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menyampaikan pada kategori individu, perwakilan Bravo Bea Cukai meraih medali emas sebagai The Best Team Leader.

Medali emas juga diraih oleh salah seorang agent Bravo Bea Cukai sebagai The Best Agent Social Media, dan medali perunggu oleh agent Bravo Bea Cukai lainnya sebagai The Best Quality Assurance.

"Pada kategori teamwork, tim contact center Bea Cukai ini menyabet medali perak sebagai Accuracy Team," sebut Encep dalam keterangannya, Jumat (29/9).



Terakhir, dalam kategori korporasi, Bravo Bea Cukai membawa pulang medali emas sebagai The Best Contact Center Operations.

Kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2023 sendiri merupakan ajang penghargaan tingkat nasional untuk contact center di seluruh Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional dari Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC).

Penghargaan The Best Contact Center Indonesia ini dilaksanakan sebagai upaya asosiasi praktisi contact center ICCA (Indonesia Contact Center Association) untuk mengembangkan contact center industri di Indonesia.

Khususnya dalam meningkatkan peran serta pegawai dalam mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelola contact center.