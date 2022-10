Selamat, FIFGROUP Raih The Best Performance Multifinance dalam Ajang BIFA 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan PT Astra International Tbk, meraih penghargaan sebagai The Best Performance Multifinance kategori Multifinance Aset ≥ Rp10 Triliun dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2022 pada Kamis (13/10).

Sepanjang lebih dari dua tahun terakhir, industri finansial, yang mencakup perbankan, asuransi, multifinance, serta teknologi finansial menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari pandemi Covid-19.

Dengan adanya dinamika pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap industri finansial Indonesia, perusahaan mengubah secara total strategi dan target yang telah ditentukan oleh manajemen sebuah perusahaan demi dapat bertahan.

Ajang penghargaan BIFA 2022 yang dilangsungkan di JS Luwansa Hotel Jakarta ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari Bisnis Indonesia berupa pemberian penghargaan kepada perusahaan di sektor perbankan, asuransi, serta pembiayaan yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Acara dibuka dengan welcome speech dari Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, Hariyadi Sukamdani, dan dilanjutkan keynote speech sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara.

Corporate Communication and Corporate Social Responsibility Deputy Division Head Robertus Benny Dwi Koestanto mewakili PT FIFGROUP menerima penghargaan The Best Performance Multifinance kategori Multifinance Aset ≥ Rp10 Triliun.

“Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bisnis Indonesia atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada PT Federal International Finance,” kata Benny.

“Sungguh menjadi kebanggaan bagi kami karena dinilai sebagai perusahaan yang mampu bertahan dan beradaptasi di tengah gelombang dinamika ekonomi akibat berbagai situasi yang tidak kondusif selama dua tahun lebih ini. Penghargaan ini menjadi suntikan semangat bagi seluruh insan FIF untuk dapat bekerja lebih baik,” katanya.