Selamat, Magdalena Melahirkan Anak Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Magdalena membawa kabar bahagia di akhir Januari 2019 ini. Dia baru saja melahirkan anak kedua dari pernikahan dengan Niki Liandi.

Kabar bahagia itu disampaikan Magdalena lewat akun Instagram miliknya @magdaleenz. Dia menyampaikan bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir pada Jumat (25/1).

Magdalena dan suami juga telah memberi nama buah hati kedua tersebut. Mereka menamai anak laki-laki ini dengan sebutan Keenan Nickson Lyan.

"A baby boy name 'Keenan Nickson Lyan' arrives today and just like that. Everything changes, the world get bigger, hearts grow fuller and life means more because he's in it.Yeay.!," ungkap Magdalena.

Pemain film Dimsum Martabak ini menyertai beberapa foto si bayi. Selain itu ada juga momen beberapa rekan yang datang melihat buah hati yang baru dilahirkan. Salah satu sahabat yang datang menengoknya adalah Sarwendah, istri Ruben Onsu.

"Thank you so much for coming Aunty Wenda dan Thalia," ucap Magdalena.

Sebelumnya, Magdalena sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Putri pertamanya itu lahir pada 2015 lalu. (mg3/jpnn)