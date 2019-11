Selamat, Olivia Ruth Jadi Juara 3 Karaoke World Championship di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Kabar menggembirakan datang dari Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo mengabarkan penyanyi muda kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Olivia Ruth menjadi juara tiga Karaoke World Championship 2019, Jumat (29/11).

KBRI Tokyo menyampaikan kabar menggembirakan dan itu melalui akunnya di Twitter. “Selamat kepada Olivia Ruth dari Indonesia yang memenangkan juara 3 dalam Karaoke World Championship 2019 tanggal 29/Nov di Tokyo!” twit akun @KBRITokyo.

Congratulations to Olivia Ruth from Indonesia for coming 3rd in the Karaoke World Championship 2019 on 29/Nov in Tokyo! ???????? Selamat kepada Olivia Ruth dari Indonesia yang memenangkan Juara 3 dalam Karaoke World Championship 2019 tanggal 29/Nov di Tokyo! @Kemlu_RI #IndonesianWay pic.twitter.com/6oXd3dcPCf