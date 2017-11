Selena Gomez dan The Weeknd Putus Gara-Gara Bieber?

Selena Gomez dan The Weeknd di Met Gala 2017. Foto: Vanity Fair

jpnn.com - Nah, kan. Tak sampai dua hari setelah Selena Gomez dan Justin Bieber hangout bareng selama akhir pekan, hubungan Gomez dan The Weeknd berakhir. Menurut beberapa sumber People, mereka putus karena padatnya kesibukan masing-masing.

’’Hubungan Selena dengan Abel (Tesfaye, nama asli The Weeknd, Red) maju mundur selama beberapa bulan,’’ kata sumber itu.

The Weeknd memang sibuk tur konser selama beberapa bulan terakhir. Sementara itu, Gomez punya sejumlah proyek syuting di New York. Awalnya, jarak bukan masalah bagi Gomez. Namun, semakin lama, penyanyi It Ain't Me itu semakin membutuhkan sosok kekasih yang dekat dengannya. Terlebih, dia baru saja selesai menjalani transplantasi ginjal.

Pemilik single Bad Liar tersebut beberapa kali menyempatkan diri datang ke konser The Weeknd. Tapi, hal itu tidak membuat hubungan mereka membaik.

Ide putus kali pertama datang dari Gomez. Namun, sang pacar menerimanya dengan lapang dada. Mereka mengakhirinya secara baik-baik. Tidak ada drama dan pertengkaran berlebihan.

’’Selena merasa tidak aman ketika dia (The Weeknd) jauh dan masalah jadwal menjadi sangat melelahkan baginya,’’ jelas sumber yang dikutip Entertainment Weekly.

Melihat kedekatan Gomez dengan Bieber beberapa hari terakhir, mungkinkah faktor itu juga turut menjadi penyebab bubarnya hubungan Gomez dengan The Weeknd?

’’Hubungan itu sebetulnya sudah berakhir sebelum Justin dan Selena hangout,’’ tegas sumber itu.

Sumber : Jawa Pos