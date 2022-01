Semesta Day 2022 Ajang Siswa Unjuk Prestasi, Total Hadiah Rp 50 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Semesta yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali menggelar acara Semesta Day 2022.

Semesta Day 2022 yang digelar sekolah unggulan itu mengusung tema “Uniting Diversity in the Midst of Pandemic”.

Pembina OSIS SMA Semesta Semarang Jumiko menjelaskan acara tahunan yang akan digelar 16 Januari - 29 Januari 2022 ini dilaksanakan untuk merayakan ulang tahun Sekolah Semesta Bilingual Boarding School (BBS) Semarang.

“Dalam Semesta Day 2022, Sekolah Semesta mengajak seluruh pelajar Indonesia dari jenjang TK hingga menengah atas untuk mengikuti perlombaan dan terus berprestasi di tengah pandemi,” terang Jumiko dalam keterangannya, Senin (3/1).

Jumiko mengatakan Semesta Day merupakan salah satu media dan sarana yang tepat bagi para guru dan siswa untuk bisa menumbuhkan karakter peserta didik yang berani, beradab, sopan dan berjiwa kompetitif, sehingga muncul generasi muda yang berdaya saing maju, berkompeten, dan berbudi pekerti luhur di lingkungan masyarakat.

Dikatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga merekomendasikan kegiatan Semesta Day sebagai sarana pelajar Indonesia untuk berprestasi.

Semesta Day 2022, lanjutnya, mengajak peserta didik di Indonesia untuk terus berprestasi. Sekolah juga konsisten mendukung para peserta didiknya untuk terus berprestasi, seperti di ajang Kompetisi Sains Nasional 2021.

Di ajang Kompetisi Sains Nasional 2021, Sekolah Semesta mendapatkan 9 medali, yaitu 1 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu.