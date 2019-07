Semifinal Copa America 2019: Peru Hancurkan Juara Bertahan, Lihat Golnya

jpnn.com, PORTO ALEGRE - Peru membuat kejutan di Copa America 2019. Dalam laga semifinal di Arena do Gremio, Porto Alegre, Kamis (4/7) pagi WIB, La Blanquirroja mengalahkan juara bertahan Chile dengan skor telak 3-0.

Gol dari Edison Flores (menit ke-21), Yoshimar Yotun (38) dan Paolo Guerrero (90) mengantar Peru ke final, menghadapi tuan rumah Brasil, Senin (8/7) dini hari WIB. Peru dan Brasil sudah pernah ketemu di babak penyisihan Grup A, saat itu Peru kalah 0-5.

Peru berhasil mematikan pola permainan Chile yang mengandalkan kreasi Alexis Sanchez, Eduardo Vargas dan Charles Aranguiz. Kemenangan ini membuat Peru menghentikan ambisi Chile untuk mengukir gelar juara tiga kali berturut-turut.

#Peru had only won 1 game and scored 3 goals total in the tournament before tonight's semifinal. But they won 3-0 against rivals #Chile and now advance to their first #CopaAmerica Final in 44 years!



Tremendous performance and wonderful story!#CHIPER #ArribaPeru ???????????????????????????????? pic.twitter.com/2paaTCB9zZ — Joga Bonito (@Jasoninho10) July 4, 2019