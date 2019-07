Chile vs Peru: Siapa Lawan Brasil?

jpnn.com, RIO DE JANEIRO - Satu tempat lagi di final Copa America 2019 akan ditentukan dari laga Chile vs Peru di Arena do Gremio, Porto Alegre, Kamis (4/7) mulai pukul 07.30 WIB. Siapa yang menyusul Brasil ke final yang akan digelar di Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, Senin (8/7) nanti?

Sejak era Copa America, hanya dua tim yang bisa mencapai final dalam tiga edisi secara beruntun. Pertama Uruguay (1983, 1987, dan 1989). Yang kedua Brasil (1995, 1997, dan 1999).

Nah, setelah jadi juara pada Copa America 2015 dan 2016, La Roja (julukan timnas Chile) berpeluang melaju ke final untuk ketiga kalinya. Duel Chile lawan Peru yang juga dikenal dengan El Clasico Del Pasifico tersebut sudah terjadi 80 kali di berbagai ajang. Chile mendominasi hasil pertemuan dua negara Latin yang berhadapan dengan Samudera Pasifik itu. Rinciannya, Chile menang 44 kali, 14 kali seri, dan Peru menang 22 kali.

Dalam prematch press conference kemarin (2/7) gelandang Cile Arturo Vidal mengatakan Chile sama sekali bukan favorit dalam pertemuan ini. Meski dalam lima pertemuan terakhir di ajang Copa America, Chile selalu menghancurkan Peru.

“Pantas diingat, kami adalah tim yang tak lolos ke Rusia musim panas tahun lalu (Piala Dunia 2018, red.). Sementara Peru berhasil berada di sana,” tutur gelandang berusia 32 tahun itu kepada EFE.

BACA JUGA: Lihat 2 Gol Brasil ke Gawang Argentina dan Simak Pengakuan Jesus

Di mata Vidal, Peru berubah menjadi kekuatan kolektif di tangan pelatih Ricardo Gareca. Pelatih berjuluk El Flaco tersebut juga selalu punya rencana cadangan brilian setiap kali Peru punya problem.

Misalnya di Copa America ini. Menepinya winger kanan Jefferson Farfan karena cedera lutut kiri sepekan sebelum perempat final versus Uruguay, tak membuat lini serang Peru kendor. Edison Flores yang diplot saat lawan Uruguay (30/6) bisa jadi substitusi yang pas.