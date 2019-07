Lihat 2 Gol Brasil ke Gawang Argentina dan Simak Pengakuan Jesus

jpnn.com, BELO HORIZONTE - Penyerang Brasil Gabriel Jesus mengaku sudah punya firasat bakal mencetak gol untuk timnya sebelum laga semifinal Copa America 2019 melawan Argentina, di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Rabu (3/7) pagi WIB.

Jesus menyumbang gol pertama pada menit ke-19 yang merupakan assist dari Roberto Firmino. Jesus kemudian memberikan assist untuk gol Firmino di menit ke-71.

