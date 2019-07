Lionel Scaloni: Argentina Lebih Pantas ke Final Copa America 2019 Ketimbang Brasil

jpnn.com, BELO HORIZONTE - Pelatih Argentina Lionel Scaloni merasa timnya lebih pantas melaju ke final Copa America 2019 ketimbang tuan rumah Brasil.

La Albiceleste kalah 0-2 dalam laga semifinal di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Rabu (3/7) pagi WIB. Gol Brasil dicetak Gabriel Jesus dan Roberto Firmino.

"Tepatnya, tim yang seharusnya menang dan ke final itu Argentina," ujar Scaloni seperti dikutip dari AFP.

Argentina memang punya peluang mencetak gol. Setidaknya ada tiga peluang yakni di babak pertama saat kans yang didapat Sergio Aguero hanya kena tiang gawang Selecao.

14-4 - Argentina ???????? attempted 10 shots more than Brazil ???????? (14-4) and hit the post twice; however, the Brazilians managed to win 2-0 with only four total shots in the game. Fortune.#CopaAmerica pic.twitter.com/jIBfPIA9VX — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2019