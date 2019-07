Lionel Messi: Wasit Menyukai Brasil

jpnn.com, BELO HORIZONTE - Lionel Messi melempar kritik pedas terkait kepemimpinan wasit asal Ekuador Roddy Zambrano dalam semifinal Copa America 2019 antara Brasil vs Argentina di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Rabu (3/7) pagi WIB.

Messi menilai wasit merugikan Argentina, yang akhirnya kalah 0-2.

Messi menilai seharusnya La Albiceleste mendapat pertimbangan atau konsultasi dari video assistant referee atau VAR terkait dua insiden di kotak penalti Brasil. Namun, wasit tak mengambil kesempatan tersebut. "Wasit menyukai mereka (Brasil)," ujar Messi seperti dikutip dari Marca.

Messi kecewa karena selama Copa America 2019, VAR sering dipakai dan memicu kontroversi. Namun, tiba-tiba teknologi itu tidak digunakan dalam laga pagi tadi.

Messi just can't complete this game ???? pic.twitter.com/Ha0SAGdzcB — B/R Football (@brfootball) July 3, 2019