Semifinal EURO 2020: 5 Fakta Menarik Dibalik Kemenangan Inggris Lawan Denmark

jpnn.com, LONDON - Inggris akhirnya sukses melaju ke final EURO 2020 usai mengalahkan Denmark di semifinal dengan keunggulan tipis 2-1.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Kamis (8/7) dini hari WIB, Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark- mampu unggul lebih dulu berkat gol tendangan bebas Mikkel Damsgaard pada menit ke-30.

Skuad asuhan Gareth Southgate berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi bunuh diri kapten Demark Simon Kjaer di menit 39'.

Berniat menghalau bola umpan Bukayo Saka yang mengarah ke Raheem Sterling di dalam kotak penalti, sapuan bola yang dilakukan bek AC Milan ini justru masuk ke gawangnya sendiri.

Inggris akhirnya menggenapkan keunggulan menjadi 2-1 usai Harry Kane mencetak gol di babak tambahan waktu, tepatnya di menit 104'.

Kemenangan ini membawa The Three Lions -julukan Timnas Inggris- melangkah ke final, dan sudah ditunggu Italia yang di laga sebelumnya mengalahkan Spanyol via adu penalti

Dengan catatan tersebut, mari kita simak sejumlah fakta menarik dari laga Inggris vs Denmark. Berikut diantaranya:

5. Mikkel Damsgaard Mencetak Gol Tendangan Bebas Pertama di EURO 2020