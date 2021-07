Inggris vs Denmark: Dua Alasan Mengapa Penalti yang Didapat The Three Lions Dianggap Kontroversial

jpnn.com, LONDON - Inggris berhasil melaju ke final EURO 2020 usai menyingkirkan Denmark lewat kemenangan tipis 2-1.

Bermain di Stadion Wembley, London, Kamis (8/7) dini hari WIB, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- pastikan langkah menuju final melalui gol bunuh diri kapten Denmark Simon Kjaer, dan gol Harry Kane di babak extra time.

Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark- cetak satu gol hiburan lewat tendangan bebas Mikkel Damsgaard.

Namun, kemenangan ini sedikit memunculkan perdebatan terhadap penalti yang diberikan wasit kepada Inggris pada menit ke-102. Terdapat sejumlah alasan mengapa keputusan wasit memberi penalti bagi anak asuh Gareth Southgate dianggap kontroversi.

There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2021