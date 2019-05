Semifinal Liga Europa: Arsenal dan Chelsea Buka Jalan ke Final

jpnn.com, LONDON - Arsenal dan Chelsea punya kans menciptakan sejarah baru di Liga Europa. Dua tim dari Kota London itu berpotensi menggelar derbi di final musim ini, setelah keduanya meraih hasil positif dalam leg pertama semifinal Jumat (3/5) dini hari WIB.

Duel sesama tim Inggris di final Liga Europa pernah tercipta pada edisi perdana saat masih bernama Piala UEFA. Pada 1971-1972 Tottenham Hotspur dan Wolverhampton Wanderers bersua di final dan dimenangkan Tottenham. Kini, duel sesama tim Inggris di final berpotensi tercipta kembali.

Arsenal paling besar peluangnya ke final musim ini. Itu setelah The Gunners meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Valencia di Stadion Emirates, Jumat (3/5) dini hari WIB. Gol-gol Arsenal diciptakan oleh brace Alexandre Lacazette pada menit 18 dan 26, serta Pierre-Emerick Aubameyang pada menit 90. Valencia sejatinya sempat unggul pada menit 11 lewat Mouctar Diakhaby.

Tim asuhan Unai Emery itu percaya diri menatap laga leg kedua di markas Valencia pada 9 Mei mendatang. Meski begitu, The Gunners tak boleh lengah. Valencia jelas terpacu untuk bisa membalas kekalahan pada leg pertama.

???? Kostic's driven cross

???? Kolasinac's clip to the back post

???? Da Costa's delicious invitation



Which delivery was your favourite? #Possibilities#UEL @FedExEurope pic.twitter.com/4rfiYYatEe — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 2, 2019