Semifinal Piala Dunia Wanita 2019 Inggris vs AS: Neville Mencium Kebahagiaan Pemainnya

jpnn.com, LYON - Pelatih Inggris Phil Neville mengatakan duel timnya melawan Amerika Serikat pada semifinal Piala Dunia Wanita 2019 di Stade de Lyon, Lyon, Rabu (3/7) mulai pukul 02.00 WIB, merupakan pertandingan yang sudah lama dia tunggu.

Jika menang, tim asuhan Neville menjadi skuat pertama Inggris yang lolos ke final Piala Dunia Wanita. Bahkan, secara umum (termasuk timnas senior pria Inggris), mereka akan menjadi pasukan pertama yang ke final sejak Piala Dunia 1966.

"Saya sudah merencanakan pertemuan ini sejak mengambil alih timnas (2018). Kami tahu bagaimana akan bermain," kata Neville kepada BBC Sport.

BACA JUGA: Inggris jadi Tim Pertama Tembus Semifinal Piala Dunia Wanita 2019

Bahkan adik dari Gery Neville ini sampai berharap Prancis memang kalah di perempat final dari AS. "Ketika itu Prancis atau AS berebut tiket semifinal. Setiap pemain berkata 'mari berharap itu Amerika Serikat," ujar mantan pemain Manchester United (1994-2005) ini.

?????? Anything for the win ?????? pic.twitter.com/2NaGM90gsV — Lionesses (@Lionesses) June 30, 2019